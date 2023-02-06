Во Владимире началась регистрация на "Лыжню России-2023"

. Фото: Артем КИЛЬКИН

11 февраля в парке «Дружба» пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования традиционно пройдут на дистанциях 1 км, 5 км и 10 км. И во Владимире началась регистрация участников. Она проходит вплоть до 10 февраля:

- в МБУ «СШОР №3» (ул. Верхняя Дуброва, 2-а) - с 9 до 18,

- в МАУ «Городской Центр Здоровья» (ул. Мира, 59) - с 12 до 19.

Участники до 17 лет включительно допускаются до соревнований только при наличии медицинского заключения врача о допуске, а участники от 18 лет и старше - при наличии заключения врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Сбор участников лыжной гонки начнется 11 февраля в 11.00. Первый старт пройдет в 12.00. Вместе с победителями и призерами забегов будут определены победители в дополнительных номинациях «Самый юный участник», «Самая юная участница», «Самый опытный участник», «Самая опытная участница», «Самая спортивная семья». Для участников и зрителей «Лыжни России» будут работать зоны торговли, обогрева, раздевалки и полевая кухня.