Владимирец изобрел тренажер для восстановления после инсульта

фото пресс-службы ИТМО

Владимирец Артем Меинов, который является аспирантом ИТМО, разработал протез-тренажер, который позволяет восстановить мышечную активность при ДЦП и после инсульта. В отличие от аналогов его можно использовать даже дома: он более компактный и удобный в применении.

Протез состоит из фиксаторов, которые крепятся к плечу, предплечью и электронной части. Она состоит из контроллера, экрана с клавиатурой для настройки нужных параметров и сервомотора, который приводит протез в движение. Все необходимые параметры устанавливает и корректирует реабилитолог. Одной полной зарядки тренажера хватает на 30-40 минут, то есть на одно полноценное занятие.