Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 февраля 2023 14:10

Владимирец изобрел тренажер для восстановления после инсульта

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото пресс-службы ИТМО

фото пресс-службы ИТМО

Владимирец Артем Меинов, который является аспирантом ИТМО, разработал протез-тренажер, который позволяет восстановить мышечную активность при ДЦП и после инсульта. В отличие от аналогов его можно использовать даже дома: он более компактный и удобный в применении.

Протез состоит из фиксаторов, которые крепятся к плечу, предплечью и электронной части. Она состоит из контроллера, экрана с клавиатурой для настройки нужных параметров и сервомотора, который приводит протез в движение. Все необходимые параметры устанавливает и корректирует реабилитолог. Одной полной зарядки тренажера хватает на 30-40 минут, то есть на одно полноценное занятие.