Во Владимире медицинский факультет должны открыть в сентябре 2023 года

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Губернатор Александр Авдеев посетил площадку будущего медуниверситета. Объем работ по созданию учебного корпуса на Октябрьском проспекте, д. 3 большой.

- Все идет по графику. Строители работают даже в выходные. Помещение готовят к будущему ремонту. Освобождают и вывозят строительный мусор. В ближайшее время подрядчик должен приступить к отделке. Финальную точку нужно поставить в конце лета и открыть филиал ПИМУ в сентябре этого года, - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, Медуниверситет будет работать на базе ВлГУ. Там откроют лечебный факультет и ординатуру по 12 специальностям. Обещают 100 бюджетных мест. Преподавать будут около 70 местных врачей и педагоги из ПИМУ.