Владимирская таможня доначислила в бюджет более миллиарда рублей

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В рамках таможенного контроля после выпуска товаров в 2022 году Владимирской таможней выявлены факты нарушений таможенного законодательства. В результате в федеральный бюджет доначислены таможенные платежи, пени и наложены административные штрафы в сумме более одного миллиарда рублей, взыскано 646 млн рублей.

За 2022 год Владимирской таможней было проведено 96 проверочных мероприятий. Проверялись, в том числе, достоверность сведений, заявленных при таможенном декларировании, целевое использование товаров, выпущенных в свободное обращение условно с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей. Так, только одна из камеральных таможенных проверок привела к доначислению и взысканию таможенных платежей и пени в сумме более 12 млн рублей.

По итогам мероприятий по контролю после выпуска товаров Владимирской таможней возбуждено 117 дел об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, представление недействительных документов при совершении таможенных операций), а также 6 уголовных дел (уклонение от уплаты таможенных платежей).