В Камешкво ввели карантин по бешенству животных

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Территорию дома №31 улицы Большой в Камешково объявили очагом бешенства животных. Теперь в радиусе 1 километра от этого места будет действовать карантин. Соответствующий указ подписал 3 февраля губернатор Владимирской области.

Также глава региона подписал указы в введении карантина в деревне Побочнево муниципального образования Малыгинское Ковровского района и о снятии ограничительных мероприятий по бешенству в Коврове, суздальской деревни Бабарино и поселке Новки Камешковского района.

При карантине запрещается лечение «восприимчивых животных», их ввоз, перегруппировка и вывоз, отлов для зоопарков, снятие шкур.

Напомним, что за январь выявили семь очагов бешенства во Владимирской области. Вирус переносят собаки и лисы.