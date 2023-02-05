Во Владимирской области 5 февраля коронавирус подтвержден у 39 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 5 февраля лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

8 случаев во Владимире, по 5 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, 4 - в Ковровском, по 3 - в Александровском, Киржачском и Суздальском районах, 2 - в Вязниковском, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179438 случаев заболевания (49787сл. в г. Владимире, 19380 сл. в Муромском, 21209 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8644 сл. в Кольчугинском, 11001 сл. в Александровском, 7242 сл. в Юрьев-Польском, 15994 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3589 сл. в Собинском, 1991 сл. в г. Радужный, 5849 сл. в Киржачском, 4110 сл. в Камешковском, 3312 сл. в Гороховецком, 4577 сл. в Меленковском, 6066 сл. в Вязниковском, 6235 сл. в Суздальском, 2326 сл. в Селивановском).