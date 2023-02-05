В зону СВО из Владимирской области передали специальные средства разведки

фото регионального ОНФ

Представители регионального ОНФ привезли мобилизованным землякам специальные средства разведки. Это то, в чем они нуждаются сейчас больше всего: квадрокоптеры, инверторы, тепловизоры, пауэрбанки, кошки и шнуры к ним, дальномеры, карты памяти, сушилки для обуви и другое.

Помимо технических средств, бойцам были переданы письма и рисунки от детей, а также блиндажные свечи и вяленое мясо, созданные руками мамочек из благотворительной организации «Мамин домик». Для военного госпиталя привезли костыли, мед, сало и вязаные носки. Все это было собрано благодаря жителям Владимирской области.

«Мы убедились, что в основном наши подразделения полностью обеспечены питанием и обмундированием. Сегодня есть запрос на технические средства, которые очень важны для сохранения жизни бойцов, и мы их доставили. Мы начинаем сбор средств на приобретение дронов, противодронных ружей, приборов ночного видения и прицелов», – рассказал член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Александр Цыганский.