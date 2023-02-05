Владимирская область заняла первое место в командном зачёте в чемпионате МВД России по боевому самбо

фото Правительства Владимирской области

3 февраля на площадке «Суздаль Арены» завершился чемпионат МВД России по боевому и спортивному самбо.

В лично-командных соревнованиях среди вузов и региональных органов внутренних дел выступали сильнейшие самбисты страны. Среди участников чемпионата – 21 заслуженный мастер спорта, 36 мастеров спорта международного класса и 153 мастера спорта из 53 регионов страны.

«Во Владимирской области самбо является базовым видом спорта. Им занимается более 4,5 тысяч человек. В 2022 году наш спортсмен Антон Коновалов стал чемпионом мира по самбо. Как и Анастасия Хомячкова он завоевал золотую медаль Всероссийской Спартакиады сильнейших. Активно реализуем проекты «Самбо в школе» и «Самбо в вузе». Уверен, что сегодняшний турнир внесёт свою лепту в популяризацию этого красивого спорта, и у самбо обязательно появятся новые последователи, - сказал губернатор.

Среди победителей и призеров представители Владимирской области. В спортивном самбо 2 место занял Максим Кузьминых (58 кг), 3 место – у Алексея Огарышева (79 кг) и Сергея Рябова (98 кг). В боевом самбо победу одержали Ованес Абгарян (88 кг), Степан Кобеков (71 кг) и Михаил Мохнаткин (98 кг), 3 место завоевал Николай Гончаров (88 кг). Также наш регион занял первое место в командном зачёте в лично-командном чемпионате МВД России по боевому самбо.