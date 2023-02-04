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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 14:16

В Вязниковском районе в поселке Мстера ликвидирован пожар в жилом доме

Происшествие случилось днем 4 февраля на улице Гагарина
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.59 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме в поселке Мстера на улице Гагарина, 16.

На место ЧП выехали 13 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К приезду первого расчета крыша дома горела открытым огнем. Пожарные локализовали пламя, не дав ему разойтись по всему дому, и ликвидировали его на площади 80 квадратных метров. Оказались повреждены кровля и часть внутренней отделки. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.