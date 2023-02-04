В Кольчугино осуждена женщина, ударившая ножом буйного сожителя

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Кольчугинский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая изначально обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

Судом установлено, что 9 ноября между женщиной и ее пьяным гражданским супругом случилась ссора, во время которой мужчина ударил хозяйку кулаком по голове. Между ними завязалась потасовка, в процессе которой сожитель еще несколько раз ударил спутницу жизни по голове и лицу, а также ударил попытавшегося вмешаться ее малолетнего сына.

Хозяйка пыталась вызвать полицию, но буян не дал ей этого сделать, и тогда женщина, пытаясь выпроводить агрессивного мужчину, схватила кухонный нож, пригрозив, что ударит его.

В ответ на это дебошир снова нанес женщине кулаком удар в голову, после чего она нанесла ответный удар ножом ему в живот. После этого раненый сожитель вышел из квартиры и сам себе вызывал «скорую».

Суд посчитал, что женщина действовала в условиях необходимой самообороны, но пределы ее превысила, так как удары сожителя ни ей, ни ребенку вреда здоровью не причинили, а угроза жизни отсутствовала.

С учетом всех обстоятельств суд признал ее виновной и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государству условно.

Приговор в законную силу не вступил.