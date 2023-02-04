В детских садах Коврова малышам оказалось слишком холодно

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, после многочисленных обращений и публикаций в СМИ и соцсетях надзорное ведомство Коврова провело проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детских садах города. В частности, нарекания имелись к температурному режиму в помещениях садиков.

На момент проверки в детском саду №47 в нескольких группах оказалось всего 17 градусов по Цельсию, а в игровых зонах двух групп было вовсе 15 градусов. При этом нормативы составляют от 21 до 24 градусов по Цельсию.

В детском саду №10 «Радуга» в группе «ягодка» игровая комната показала результат в 20,8 градуса, что ниже норматива, а в приемном помещении зафиксирована слишком низкая влажность — 35-38,6 процента вместо допустимых 40-60 процентов.

Похожие нарушения обнаружились в Краснооктябрьской основной школе и в детском саду №10 «Зайка».

По результатам проверок всем руководителям учреждений были внесены представления. Также на них возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей», а также «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Фактическое устранение нарушений прокуратура города взяла на свой контроль.