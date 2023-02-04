В Камешково восстановили на работе незаконно уволенного дворника

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в минувшем году местный житель устроился в МКУ «Административно-хозяйственное управление « Камешковского района на должность рабочего по благоустройству. Сотрудник должен был заниматься уборкой закрепленной за ним территории.

Однако впоследствии руководитель учреждения без согласия дворника добавил ему территорию для уборки за дополнительную плату. Вместе с тем, мужчина уборку там не проводил, за что в итоге был наказан дисциплинарно, а потом и вовсе уволен.

По результатам прокурорской проверки надзорное ведомство обратилось в Камешковский районный суд с иском о незаконности применения к дворнику дисциплинарных взысканий и расторжения с ним трудовых отношений. Суд удовлетворил иск, так что теперь права работника восстановлены.

Также дворнику выплатили компенсацию морального вреда.