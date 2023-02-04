Губернатор Александр Авдеев встретился с семьями мобилизованных

Александр Авдеев. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, в ходе встречи обсуждался целый ряд вопросов.

- Тревожит сейчас ситуация с расформированием 346 полка. Здесь надо разбираться. О проблемах уже доложено в Министерство обороны, в курсе и военный прокурор. Занимаемся судьбой каждого бойца, - рассказал Авдеев.

Также глава региона добавил, что во Владимирской области начал работу Комитет семей воинов Отечества, который возглавила супруга одного из мобилизованных. Сделано это для еще более оперативного решения вопросах о взаимодействии с Минобороны и местными властями.

Также Александр Авдеев добавил, что во Владимирской области созданы 22 Центра помощи, где люди могут получить консультации различных специалистов, включая психологов, юристов, банковских служащих и судебных приставов, а также могут получить продукты, одежду и предметы первой необходимости.

Ряд поступивших от семей вопросов Александр Авдеев и представители правительства взяли на контроль.