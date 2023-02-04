Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 6:29

Губернатор Александр Авдеев встретился с семьями мобилизованных

Глава Владимирской области рассказал о текущей ситуации
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Авдеев. Фото: правительство Владимирской области

Александр Авдеев. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, в ходе встречи обсуждался целый ряд вопросов.

- Тревожит сейчас ситуация с расформированием 346 полка. Здесь надо разбираться. О проблемах уже доложено в Министерство обороны, в курсе и военный прокурор. Занимаемся судьбой каждого бойца, - рассказал Авдеев.

Также глава региона добавил, что во Владимирской области начал работу Комитет семей воинов Отечества, который возглавила супруга одного из мобилизованных. Сделано это для еще более оперативного решения вопросах о взаимодействии с Минобороны и местными властями.

Также Александр Авдеев добавил, что во Владимирской области созданы 22 Центра помощи, где люди могут получить консультации различных специалистов, включая психологов, юристов, банковских служащих и судебных приставов, а также могут получить продукты, одежду и предметы первой необходимости.

Ряд поступивших от семей вопросов Александр Авдеев и представители правительства взяли на контроль.