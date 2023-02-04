Во Владимире пять человек эвакуировано во время пожара в многоэтажном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.46 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о возгорании в многоквартирном доме на улице Восточная.

На место ЧП выехали 20 сотрудников МЧС на шести машинах. К моменту их приезда на первом этаже наблюдалось много дыма. Одно звено газодымозащитников направилось на разведку, тушение и эвакуацию людей. Из дома были эвакуированы пять человек, к счастью, никто не погиб и не пострадал.

Оказалось, что пожар начался в служебном помещении, расположенном на первом этаже многоэтажки. Сгорели электропроводка, вещи и внутренняя отделка помещения. Пожарные быстро локализовали пламя, не дав ему разойтись, и ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.