Минстрой рассмотрел вопрос об инфраструктурных проектах Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России замминистра Александр Ломакин встретился с вице-губернатором Владимирской области Сергеем Волковым.

Обсуждался вопрос реализации инфраструктурных проектах в рамках соответствующих кредитов.

В частности, было отмечено, что Владимирская область запланировала семь таких проектов, в рамках которых появятся и пройдут 34 объекта и мероприятия.

Реализация 17 из них уже началась в рамках трех проектов. В их же число вошла покупка 14 новых автобусов для Владимира.

Помимо прочего, в Александрове создадут источники теплоснабжения и тепловые сети для будущих многоэтажек, а в Доброграде построят инженерные, транспортные и социальные объекты.

Помимо прочего, во Владимирской области будет развиваться комплексное развитие территорий, уже определены четыре таких точки площадью в 62 гектара, на них можно построить 256 тысяч квадратных метров жилья.