В Гусь-Хрустальном арестованы подозреваемые в убийстве пенсионерки

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 37 и 42-летним местным жителям.

Они подозреваются в убийстве 68-летней женщины, тело которой в конце января обнаружили сотрудники газовой службы. У убитой были похищены 40 тысяч рублей и хрустальные изделия. Как выяснилось, оба подозреваемых были знакомыми хозяйки и пришли к ней домой под благовидным предлогом.

Расследование уголовного дела по факту разбоя и убийства продолжается.