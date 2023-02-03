Депутат Госдумы помог ребенку-инвалиду из Владимирской области получить жизненно важные лекарства

Фото с сайта pexels.com. Автор Михаил Нилов.

Депутат Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин помог родителям 5-летнего мальчика из Коврова получить необходимые тому лекарства. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

По медицинским показаниям ребенку требуется несколько раз в день контролировать уровень сахара в крови и, чтобы избежать угрозы развития тяжелой гипокликемии, пожизненно принимать препарат диазоксид. Лекарство «назначено по жизненным показаниям и замене не подлежит», — уточнили врачи, проводившие обследование ребенка в Областной детской клинической больнице во Владимире и Морозовской горбольнице в Москве.

С получением лекарства проблем не было, пока у ребенка в декабре прошлого года решением комиссии МСЭ во Владимире не сняли инвалидность. Лекарство дорогое и дефицитное, а обеспечение препаратом за бюджетные деньги было утрачено, в итоге мальчик фактически остался без необходимой терапии.

После обращения к депутату Госдумы была составлена апелляция в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Алексей Говырин направил депутатский запрос в Минтруда.

- Буквально на прошлой неделе решение Владимирской МСЭ пересмотрено. Как сообщил отец мальчика, документы, подтверждающие статус «ребенка-инвалида», получены. Лекарство теперь будет — без перебоев и бесплатное. Кроме того, каждый год проходить комиссию уже не нужно. Инвалидность ребенку установлена до 18 лет, — уточнил Алексей Говырин.