Предприятия Владимирской области задолжали за электричество 1 миллиард рублей

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает «Энергосбыт Волга», в 2022 году дела об административных правонарушениях за неисполнение обязательств по оплате электроэнергии возбуждались на 23 руководителей компаний-должников.

По итогам рассмотрения дел 20 директоров наказаны штрафами в 40 тысяч рублей, еще трое получили предупреждения. Причем некоторые компании штрафовали уже не по одному разу.

В десятку крупных должников вошли компании из Петушинского, Александровского, Гусь-Хрустального, Кольчугинского и Юрьев-Польского районов, а также из Москвы. Общая сумма дебиторской задолженности составила более 1 миллиарда рублей, причем более 610 миллионов из этой суммы задолжали ресурсоснабжающие организации.

Всего в 2022 году «Энергосбыт Волга» подала в суды 479 исков на общую сумму 974,4 миллионов рублей.