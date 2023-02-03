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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:30

Добровольные пожарные отстояли от огня жилой дом в Гороховецком районе

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото из телеграм-канала регионального управления МЧС

Фото из телеграм-канала регионального управления МЧС

3 февраля в 6.36 поступило сообщение о пожаре деревянного сарая в посёлке Пролетарский. В трёх метрах от сарая находился деревянный жилой дом, на который мог распространиться огонь.

Как сообщает региональное управление МЧС, уже через несколько минут на место прибыли силы и средства добровольной пожарной команды "Пролетарец". Благодаря оперативной работе, угроза перехода огня была снята. Уже во взаимодействии с силами МЧС России пожар был потушен на площади 24 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.