В Гусь-Хрустальном пройдет самая массовая в регионе лыжная гонка

фото из группы "Спортивный клуб "Баринова роща" Гусь-Хрустальный"

4 февраля в лесном массиве «Баринова роща» города Гусь-Хрустальный пройдёт 11-й «Честный лыжный марафон друзей». В его программе – дистанции 50 км и 34 км свободным стилем.

Гонка проходит по кругу в 17 км, имеет небольшой перепад высот, доступна большинству любителей лыжного спорта. В рейтинге лыжных марафонов России, ежегодно составляемом порталом skisport.ru, по числу участников на длинной дистанции (более 400) он уверенно находится в 30-ке лучших в стране (из почти 150!), является самым массовым не только во Владимирской, но и в соседних (Рязанской, Ивановской, Нижегородской) областях.

5 февраля на лыжном стадионе СНТ «Паддубки» в Кольчугино состоятся традиционные открытые соревнования по лыжным гонкам «Шибаловская лыжня-2023». Трассы протяжённостью 1, 2, 3 и 5 км находятся в лесном массиве.