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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:38

Во Владимире территорию бывшей танковой части застроят жилыми домами

Землю на месте части выставили на аукцион
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото с сайта земля.дом.рф

Фото с сайта земля.дом.рф

На официальном сайте Госкомпании дом.рф в земельном блоке размещен лот на продажу территории бывшей войсковой части, расположенной на улице Красноармейская. Речь идет о землях, на которых находилась ныне упраздненная танковая часть.

Согласно данным портала земля.дом.рф, территория предлагается под жилищное строительство с использованием механизма комплексного развития территорий.

Общая площадь участка составляет 28,8 гектара, а начальная стоимость лота составляет 43 миллиона 668 тысяч 367 рублей с задатком в 4 миллиона 366 тысяч 836 рублей.

Заявки на торги принимаются до 13 февраля, а сама процедура торгов состоится 17 февраля текущего года.