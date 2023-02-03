Во Владимире территорию бывшей танковой части застроят жилыми домами

Фото с сайта земля.дом.рф
На официальном сайте Госкомпании дом.рф в земельном блоке размещен лот на продажу территории бывшей войсковой части, расположенной на улице Красноармейская. Речь идет о землях, на которых находилась ныне упраздненная танковая часть.
Согласно данным портала земля.дом.рф, территория предлагается под жилищное строительство с использованием механизма комплексного развития территорий.
Общая площадь участка составляет 28,8 гектара, а начальная стоимость лота составляет 43 миллиона 668 тысяч 367 рублей с задатком в 4 миллиона 366 тысяч 836 рублей.
Заявки на торги принимаются до 13 февраля, а сама процедура торгов состоится 17 февраля текущего года.