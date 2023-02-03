Владимирские гимнастки вернулись с медалями с первенства ЦФО

фото с сайта городской администрации

Владимирские спортсменки успешно выступили на первенстве Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Борисоглебский» Раменского округа Московской области.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменок из 17 регионов страны. Участницы соревновались в групповых и индивидуальных дисциплинах.

В личном зачете победительницей Первенства ЦФО по программе юниорок стала воспитанница владимирской муниципальной СШОР №5 Анна Николаева. Также команда Владимирской области по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях по 1 разряду.

По результатам соревнований сформирована команда ЦФО для участия в первенстве России, которое пройдет 12-22 февраля в Москве. В команду вошли владимирские гимнастки Анна Николаева, Алина Галочкина и Алёна Ханина.