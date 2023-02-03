В Муроме курьер мошенников забрал у троих пенсионеров 250 тысяч рублей

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Мурома завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

Фигурантом по делу проходит 23-летний житель Подмосковья. По версии следствия, неизвестные жулики позвонили троим пожилым муромлянам в возрасте от 68 до 88 лет и под предлогом «попавшего в ДТП родственника», которого якобы спасти от уголовной ответственности, выманили у пенсионеров их сбережения.

За деньгами приезжал тот самый 23-летний парень, исполнявший роль курьера. Наличные он потом передавал своим кураторам через тайник, который находился в лесу в Московской области. Себе молодой человек оставлял оговоренный процент.

Парня сотрудники уголовного розыска задержали на территории Москвы и доставили в Муром. В ходе следствия он раскаялся в совершенных преступлениях и полностью возместил пенсионерам ущерб.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.