В Петушинском районе обещают решить проблемы с водоснабжением

жители поселка Городищи. Фото Правительства Владимирской области

2 февраля губернатор Александр Авдеев встретился с жителями посёлка Городищи Петушинского района. Самая наболевшая тема – организация бесперебойного водоснабжения жителей посёлка. В 1996 году имущество Городищенской отделочной фабрики было приватизировано. На его территории остались объекты водоотведения, водо-, тепло- и энергоснабжения. После банкротства в 2007 году все ресурсы оказались в руках частника. Он проживает в Испании, а у жителей посёлка регулярно происходят перебои с водой и электричеством.

На выделенном под водозабор участке проходят электрические кабели высокого напряжения, которые принадлежат отделочной фабрике. На территорию предприятия, в производственные корпуса собственник проход запретил. Администрация посёлка направила в адрес ООО «ГОФ» досудебную претензию для подачи искового заявления по обязанию собственника осуществить вынос электрических сетей на выделенный администрацией земельный участок.

«Люди справедливо считают, что очистные сооружения, дамба, водозабор и сети в Городищах должны стать муниципальными или государственными. Сделаем для этого всё возможное. А бизнесмен пусть занимается производством, это тоже важно. В любом случае жителей посёлка не бросим. Если потребуется, необходимую инфраструктуру достроим сами», – отметил Александр Авдеев.