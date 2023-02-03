Три жителя Коврова хранили в квартирах каннабис

фото с сайта УМВД по Владимирской области

В конце января сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали троих мужчин 26, 34 и 38 лет. Они подозреваются в незаконном обороте каннабиса.

Всего по трем адресам полицейские обнаружили и изъяли почти 1 килограмм частей растений конопли, готовую к потреблению марихуану массой более 1 килограмма и 570 граммов масляной субстанции – гашишного масла. Также у одного из местных жителей оперативники изъяли 21 куст конопли, сообщили в полиции.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.