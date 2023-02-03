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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 9:55

Во Владимирской области на Клязьме браконьер задержан за багрение рыбы

Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Фото: Владимирский ЛО МВД России на транспорте

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, сотрудники ведомства на днях проводили рейд совместно с представителями регионального отдела Рыбоохраны.

В ходе рейда в акватории Клязьмы они заметили и задержали 36-летнего местного жителя, который ловил рыбу не совсем обычным, но браконьерским способом — у мужчины нашли зимнюю удочку с балансиром и тройным крючком, который использовался для багрения рыбы, а проще говоря ее зацепа и извлечения из воды.

Рыбачил мужчина в особой экологической зоне, вдобавок у него обнаружили пойманную стерлядь. Вылов которой вовсе запрещен каким бы то ни было способом. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

По данному факту дознаватели Владимирского линейного отдела полиции возбудили уголовное дело. На время следствия мужчину отпустили под обязательство о явке.