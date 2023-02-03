. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В грядущие выходные во Владимирскую область вернутся снегопады. Будет пасмурно, порывы ветра могут достигать 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет повышенным – до 753 мм. рт. ст.

Днем 4 февраля ожидается 0,+1 градус тепла. К вечеру немного похолодает. В воскресенье, 5 февраля, столбики термометра опустятся до -4,-2 градусов.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим. Дорожные службы расчищают обочины, заездные карманы, остановки, местные проезды и пешеходные дорожки вдоль федеральных автодорог. Специалисты ведут уборку снежных валов, отчищают от налипшего снега дорожные знаки и светоотражающие элементы, устраняются дефекты в покрытии проезжей части и ремонтируют поврежденные элементы инфраструктуры дороги.