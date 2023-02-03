За прошлый год во Владимирской области валовый надой молока увеличился на 8 процентов

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе во Владимирской области в 2022 году составило 41,9 тысяч тонн, что на 6,9 процента больше, чем за предыдущий год, сообщает Владимирстат.

Крупный рогатый скот - 133,9 тысяч голов (увеличение на 100,4 процента), овцы и козы - 24,4 тысяч голов (увеличение на 121,6 процента), свиньи - 1,7 тысяч голов (уменьшение 98,7 процента), птица - 3207 голов (уменьшение 89,6 процента).

Выпуск молока за прошлый год достиг 470,9 тысяч тонн (рост на 8,2 процента). Яиц в хозяйствах региона было произведено 580,7 млн штук, что на 0,6 процента меньше, чем годом ранее.