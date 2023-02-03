Во Владимире оператор сотовой связи тайно передавал детализации абонентов

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, Фрунзенский районный суд на днях вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю Кольчугина, который работал специалистом офиса продаж одной из крупных сотовых компаний.

Судом установлено, что парень имел доступ к базам абонентов, чем и воспользовался в своих целях — он вносил недостоверные данные в эти базы, а также передавал сведения о детализации звонков посторонним людям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Суд признал молодого человека виновным и оштрафовал на 35 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности, связанные с ограниченной информацией, сроком на один год.