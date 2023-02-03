Возведение моста под Муромом помогло развить технологии вантового мостостроения

Фото с сайта ГК "Автодор".

Представители госкомпании "Автодор" провели техническую экскурсию по стройплощадке моста через Оку, в рамках которой рассказали о том, что данное крупномасштабное строительство привело к появлению нового центра компетенций отечественных технологий вантового мостостроения.

"В новейшей истории практически все построенные в России вантовые мосты возводились с привлечением иностранных организаций и специалистов, а также оборудования для монтажа и натяжения вант, которые также привозились из-за рубежа. Здесь же больше чем наполовину используются отечественные материалы", рассказали в компании.

С учетом технологий, оборудования для монтажа и программных продуктов объем импортозамещения достигает порядка 70%. По сути, пока не удается импортозаместить лишь вантовый канат. Но соответствующие наработки в этом направлении уже ведутся. В текущем году они могут быть запущены в промышленное производство. Тогда последующие вантовые мосты будут на 100 процентов отечественными. И строители благодарят за это мост через Оку.