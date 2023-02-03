Во Владимирской области 3 февраля 2023 года коронавирусом заболели 37 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 8 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Муромском, 7 сл. в Ковровском, 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Александровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179358 случаев заболевания (49772 сл. в г. Владимире, 19369 сл. в Муромском, 21199 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8642 сл. в Кольчугинском, 10994 сл. в Александровском, 7242 сл. в Юрьев-Польском, 15983 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3589 сл. в Собинском, 1988 сл. в г. Радужный, 5844 сл. в Киржачском, 4108 сл. в Камешковском, 3310 сл. в Гороховецком, 4574 сл. в Меленковском, 6062 сл. в Вязниковском, 6231 сл. в Суздальском, 2325 сл. в Селивановском).