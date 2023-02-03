Во Владимире три новых камеры на дорогах отследят нарушения правил парковки

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
На официальном портале госзакупок России размещен конкурс на поставку и установку трех комплексов фотовидеофиксации для дорог Владимира. Заказчиком является областной Центр безопасности дорожного движения.
Информация размещена 1 февраля, а принимаются заявки до 8 февраля, стоимость контракта составляет 2 миллиона 850 тысяч рублей.
Две камеры поставят возле остановки «Магазин Турист» на Суздальском проспекте, а также возле остановки «Улица Пугачева» возле дома №42 на проспекте Ленина.
Эти комплексы станут фиксировать несоблюдение предписаний дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств.
Еще один комплекс поставят в районе остановки «Улица Муромская» недалеко от моста через Клязьму. Эта камера станет фиксировать только нарушение правил остановки или стоянки транспорта.
Согласно документации, победитель конкурса обязан будет установить три новых комплекса в течение 40 дней с момента подписания контракта.