Во Владимире три новых камеры на дорогах отследят нарушения правил парковки

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На официальном портале госзакупок России размещен конкурс на поставку и установку трех комплексов фотовидеофиксации для дорог Владимира. Заказчиком является областной Центр безопасности дорожного движения.

Информация размещена 1 февраля, а принимаются заявки до 8 февраля, стоимость контракта составляет 2 миллиона 850 тысяч рублей.

Две камеры поставят возле остановки «Магазин Турист» на Суздальском проспекте, а также возле остановки «Улица Пугачева» возле дома №42 на проспекте Ленина.

Эти комплексы станут фиксировать несоблюдение предписаний дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств.

Еще один комплекс поставят в районе остановки «Улица Муромская» недалеко от моста через Клязьму. Эта камера станет фиксировать только нарушение правил остановки или стоянки транспорта.

Согласно документации, победитель конкурса обязан будет установить три новых комплекса в течение 40 дней с момента подписания контракта.