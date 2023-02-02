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НовостиОбщество2 февраля 2023 14:15

В Суздальском районе на одном гектаре сельхозземли обнаружена автостоянка

Нарушение вскрылось сотрудниками регионального Россельхознадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в январе текущего года инспекторы ведомства провели выездное обследование участков земли сельскохозяйственного назначения общей площадью в 267 гектаров, расположенных в Суздальском районе.

В ходе проверки на площади около 1 гектара инспекторы обнаружили огороженную стоянку для автотранспорта. На другом нашлась свалка строительного мусора, состоящая из разбитых плит и кирпича на площади 15 квадратных метров.

Все остальные площади оказались заросшими сорняками, деревьями и кустарниками. В итоге Россельхознадзор признал, что нарушения имеются на всей проверенной площади.

Теперь владельцев данных участков привлекут к ответственности.