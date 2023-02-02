В Суздальском районе на одном гектаре сельхозземли обнаружена автостоянка

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в январе текущего года инспекторы ведомства провели выездное обследование участков земли сельскохозяйственного назначения общей площадью в 267 гектаров, расположенных в Суздальском районе.

В ходе проверки на площади около 1 гектара инспекторы обнаружили огороженную стоянку для автотранспорта. На другом нашлась свалка строительного мусора, состоящая из разбитых плит и кирпича на площади 15 квадратных метров.

Все остальные площади оказались заросшими сорняками, деревьями и кустарниками. В итоге Россельхознадзор признал, что нарушения имеются на всей проверенной площади.

Теперь владельцев данных участков привлекут к ответственности.