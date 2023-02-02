В Красной Горбатке судебные приставы подарили пожилому художнику телевизор

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, сотрудники ведомства приняли участие в традиционной Всероссийской акции «Елка желаний». В основном в рамках этой акции принято дарить новогодние подарки детям, но мало кто знает, что в проекте могут участвовать и пожилые люди с ограниченными возможностями.

Одним из таких участников стал 68-летний Вячеслав Викторович из Селивановского района. Он мечтал о новом телевизоре, и племянница помогла ему разместить желание на виртуальной новогодней елке, с которой и «сняли» его судебные приставы Владимирской области.

На днях подарок — 43-дюймовый телевизор с подсветкой и жидкокристаллическим экраном.

Сам пенсионер рассказал приставам, что в юности окончил Мстерское художественное училище имени Ф.А. Модорова и всю жизнь посвятил искусству, однако сейчас уже редко берется за кисти. И если в теплое время года пожилой мужчина скрашивает свою жизнь прогулками, то зимой приходится сидеть дома. Теперь же его досуг станет более разнообразным.