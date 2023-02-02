Вантовая система нового моста под Муромом на половину состоит из отечественных материалов

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Штаб строительства моста через Оку на М-12 стал центром компетенций отечественных технологий вантового мостостроения.

Вантовая система нового моста под Муромом, который свяжет владимирский и нижегородский берега на М-12, больше чем на половину состоит из отечественных материалов. А с учетом технологий, оборудования для монтажа и программных продуктов объем импортозамещения достигает порядка 70%, сообщает Автодор.

Осталось импортозаместить вантовый канат. И в этом направлении совместно с металлургами проходят испытания отечественных разработок. Строители, проектировщики, производители материалов работают над этим. Ее участники уверены, что в текущем году будет запущен в промышленное производство отечественный вантовый канат. И следующий внеклассный вантовый мост в России будет на 100% из отечественных материалов.