Водитель из Александрова лишился водительских прав из-за 500 неоплаченных штрафов

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Александровский городской суд удовлетворил административный иск судебных приставов к мужчине, не оплачивавшему штрафы ГИБДД, налоги и другие сборы. Теперь ему установили временное ограничение на управление своим авто.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина умудрился накопить поразительное количество неоплаченных штрафов, налогов и сборов. На его счету находится около 500 исполнительных производств о взыскании всего выше перечисленного, а также пени. Помимо долго государству, у него были неоплаченные кредитные платежи. Общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей.

Так как мер, направленных на погашение задолженности, должник не предпринимал, суд лишил злостного неплательщика возможности пользоваться водительскими правами, пока не погасит все долги. Решение суда в законную силу не вступило.