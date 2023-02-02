Во Владимире поставили спектакль о буллинге

фото центра "Флигель"

Во владимирском центре "Флигель" прошел показ спектакля "Приятно?" Он рассказывает о подростках, чьи истории раскрывают проблему буллинга. Зрители увидели мир, в котором дети подвергаются травле со стороны сверстников и взрослых. Часть историй основана на реальных событиях из жизни учеников, часть — выдумана.

Режиссерами спектакля стали учителя Ставровской школы Никита Ложкин и Мария Светлакова. Актерами стали ученики 9 и 10 класса школы.

Монологи, музыкальное и световое сопровождение, оформление сцены разработали и создали своими силами сами ученики.

В ближайшее время постановку покажут в школах Владимирской области.