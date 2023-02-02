В Гусь-Хрустальном районе двое мужчин задушили пенсионерку ради 40 тысяч рублей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гусь-Хрустальном районе местные полицейские задержали двух мужчин - 37 и 43 лет. Их обвиняют в разбое и убийстве 68-летней жительницы Гусь-Хрустального района.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, произошла трагедия 30 января. Полицейским позвонили и рассказали, что нашли тело мертвой женщины в частном доме. Полицейские, прибывшие на место, не обнаружили следов борьбы или проникновения. Однако результаты проведенной экспертизы показали, что женщину задушили. При этом преступники похитили деньги (позже выяснилось, что речь шла о сумме 40 тысяч рублей), а чтобы скрыть следы преступления, они оставили включенным газ в доме.

Соседи рассказали, что видели накануне у дома пенсионерки двух незнакомцев. Достаточно быстро полицейские установили их личности и местонахождение. 1 февраля обоих задержали. Один из них оказался ранее судимым.

В настоящее время Следком России по Владимирской области возбудил в отношении одного дело по статье "разбой", а в отношении второго завел дело об убийстве.