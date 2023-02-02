ДТП с большегрузами в Вязниковском районе парализовало движение на трассе М-7

фото Упрдора «Москва - Нижний Новгород».

2 февраля, в 10.40 на 272 км автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло ДТП.

По предварительной информации регионального УМВД, 44-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Ивеко» с полуприцепом, двигаясь по левой полосе в сторону Москвы, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, разделяющее потоки транспорта. После чего водитель большегруза выехал на полосу встречного движения в направлении Нижнего Новгорода, где столкнулся со стоящим автомобилем «Скания» с полуприцепом, под управлением 34-летнего водителя.

Также в результате деформации металлического ограждения, механические повреждения получил стоящий легковой автомобиль «Лада», которым управлял 32-летний мужчина.

В ДТП пострадал водитель автомобиля «Скания», медицинская помощь мужчине оказана на месте.

Движение по участку ограничено. Объезжать советуют через населенные пункты Ковров – Сарыево – Симонцево с выходами на М-7 «Волга» 246-ом и 275-м км. Дорожные службы принимают меры по восстановлению движения в штатном режиме. На месте происшествия работает спецтехника. После оформления ДТП проезжую часть освободят от поврежденных автомобилей. Будет произведена расчистка и обработка проезжей части, сообщает Упрдор «Москва - Нижний Новгород».

По состоянию на 14:00 движение на аварийном участке федеральной трассы М-7 организовано по одной полосе в каждую сторону.