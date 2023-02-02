Жители Доброго смогут бесплатно сделать прививку от бешенства своим питомцам

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с установлением карантина по бешенству животных в радиусе 1500 метров от границ эпизоотического очага на улице Добросельской, на территории Фрунзенского района города Владимира проводится бесплатная вакцинация домашних животных.

Вакцинацию проводит «Центр ветеринарии Владимирской области» со 2 по 17 февраля в Добром, 13 февраля в микрорайоне Лесной, 20 февраля в Оргтруде с 16.00 до 18.00. Подробный график с указанием адресов можно посмотреть на официальном сайте городской администрации.