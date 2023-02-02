Во Владимире мужчина пробрался в чужую квартиру и украл дамскую сумку

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи городского главка полиции Владимира возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной из квартиры.

В январе в полицию обратилась 55-летняя жительница областного центра, рассказавшая об исчезновении ее дамской сумки, в которой находились 24 тысячи рублей, а также телефон, ключи и банковские карты.

Оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 39-летний житель Судогодскгого района, злоупотребляющий алкоголем.

Мужчина после задержания сознался в том, что пробрался в квартиру через незапертую дверь, взял сумку и покинул жилище. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Часть вещей удалось найти и изъять.