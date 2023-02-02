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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 9:25

В Селивановском районе пьяный водитель врезался в грузовик

Авария случилась на автодороге «Владимир — Муром -Арзамас»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 1 февраля в 20.20 на 91 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» 42-летний водитель легковушки «Рено Логан» выехал с дороги и врезался в полуприцеп стоящего на обочине большегруза «МАН».

В результате аварии водитель легковой машины получил травмы, прибывшее подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области деблокировало пострадавшего из разбитой кабины. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, автолюбитель оказался пьян.

Пострадавшего бригада «скорой помощи» доставила в больницу. По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.