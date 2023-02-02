В национальном парке "Мещера" поймали двух браконьеров

. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В начале января, после новогодних праздников, госинспектора как обычно патрулировали территорию национального парка «Мещера» недалеко от посёлка Уршельский. Находясь в паре километров от населенного пункта, участковый госинспектор услышал лай собаки. Оперативнику сразу стало ясно, что хозяева не просто по лесу собаку выгуливают.

В итоге о нарушении было сообщено старшему госинспектору, он, в свою очередь, сообщил об этом в правоохранительные органы, и таким образом, госинспектора национального парка совместно с полицейскими поймали двух браконьеров, сообщили в нацпарке "Мещера".

Их задержали до того, как они могли застрелить животных. При себе у нарушителей было 2 единицы гладкоствольного оружия. Ружья были изъяты, на нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.