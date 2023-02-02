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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:01

Во Владимире двое пассажиров «Ласточки» задержаны за хулиганство

В пути они пили алкоголь и мешали проезду других людей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, в дежурную часть полиции поступила информация от начальника «Ласточки» сообщением «Москва — Иваново», который запросил к поезду наряд полиции.

Как оказалось, двое пассажиров в одном из вагонов пили спиртное и грубо ругались нецензурными словами. Так как на замечания мужчины не реагировали и мешали проезду других пассажиров и работе членов поездной бригады, начальник поезда составил акт об отказе данным гражданам в проезде.

Обоих жителей Ивановской области сняли с «Ласточки» и доставили в линейный отдел, где составили на них административные протоколы за распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также за мелкое хулиганство.