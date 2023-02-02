Прокурор добивается закрытия приюта для собак в Кольчугинском районе

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Кольчугинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местных жителей по вопросу законности организации приюта для собак в деревне Новофроловское.

Из обращений местных жителей следовало, что с начала июня 2022 года хозяин участка стал привозить на него животных, запирать их в хозяйственной постройке, после чего уезжать на длительный период времени. Собаки, находясь без должного присмотра, в закрытом помещении, лаяли днем и ночью. Кроме того, от помещения, в котором содержались животные, исходил неприятный запах. На момент проверки на участке содержалось не менее 65 собак, сообщили в областной прокуратуре.

Оказалось, что вольеры для содержания животных отсутствуют. Хозяин пояснил, что они не нужны, так как собаки располагаются на территории всего земельного участка. В ошейниках, поводках они также не нуждаются, так как являются очень послушными, реагируют на свист, окрик.

По сведениям Кольчугинской районной станций по борьбе с болезнями животных, провакцинированы против бешенства всего 30 собак.

Прокурором в Кольчугинский городской суд направлено исковое заявление о признании деятельности приюта незаконной и её запрете до устранения всех выявленных нарушений. Решением суда первой инстанции требования прокурора оставлены без удовлетворения.

Прокурором принесено апелляционное представление, которое на этот раз Владимирским областным судом признано обоснованным.