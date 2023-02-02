В Муроме виновника смертельного ДТП отправили в следственный изолятор

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области 1 февраля Муромский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю, совершившему смертельное ДТП на трассе «Муром - «М-7 «Волга».

Напомним — в той аварии погибли сотрудники Муромской городской больницы №3 водитель Андрей Софьин и медработник Надежда Козлова. Также серьезные травмы получила беременная супруга Андрея Юлия, которая сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации БСП Владимира. Сам виновник отделался несколькими ушибами.

Официально установлено, что водитель за рулем был пьян. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Суд отправил мужчину в следственный изолятор на 1 месяц 24 дня.