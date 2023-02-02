Во Владимирской области назначены новые начальники двух отделов полиции

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 1 февраля руководство областного главка полиции представило новых начальников ОМВД по Камешковскому району и ОМВД по Суздальскому району.

Полицию Камешковского района теперь возглавил подполковник Алексей Николаевич Мещанинов, который работает в ОВД с 1996 года и прошел путь от милиционера роты ППС до заместителя начальника отдела полиции по Судогодскому району.

А в Суздальском районе отдел полиции возглавил подполковник Максим Викторович Доценко. Он служит в ОВД с 2004 года и прошел путь от инспектора ДПС также до заместителя начальника ОМВД по Камешковскому району.

Оба новых руководителя поблагодарили высшее руководство за оказанное доверие и пообещали это доверие оправдать.