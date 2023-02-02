В Фатьяновском фестивале поэзии и песни примут участие авторы из ДНР

. Фото: Ольга МАКАРОВА

31 января в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Александра Авдеева с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Обсуждался целый ряд актуальных вопросов.

В частности, Александр Авдеев рассказал о подготовке к юбилейному, 50-му Всероссийскому фестивалю поэзии и песни, посвящённому памяти поэта-песенника Алексея Фатьянова. Он пройдёт в Вязниках 22 июля. К участию в нём приглашены в том числе авторы из Донецкой Народной Республики.

«За годы существования фестиваль полюбился многим любителям поэзии, авторской песни из самых разных регионов страны. И мы очень рады, что теперь к нему присоединятся талантливые авторы из наших новых регионов», – сказала Ольга Любимова.