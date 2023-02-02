2 февраля во Владимире отопление отключат в 31 доме

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» информирует о проведении ремонтных работ на тепловых сетях в районе дома № 30 по ул. Труда.

2 февраля с 9.00 до 20 часов будет ограничено теплоснабжение домов по следующим адресам: ул. Каманина, д. 28, 30/18, 31, 35, 37, ул. Мира, д. 36, 36-а, 36-г, 36-п, 38, 40, ул. Михайловская, д. 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16, 18, 20, ул. Полины Осипенко, д. 6, 9, 11, 13, ул. Суздальская, д. 7-а, 9, 11, 24, ул. Труда 36, 38.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства.