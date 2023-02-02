Во Владимире жителям почти 600 домов сделают перерасчет за отопление

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Владимирский филиал компании "ЭнергосбыТ Плюс", отвечающий за отопление во Владимире и Владимирской области, сообщает, что в январских квитанциях жителей областного центра ждет сюрприз - перерасчет суммы платежа.

"Расчет произведен исходя из показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии за аналогичный расчетный период прошлого года. Соответствующие расчеты представлены в Государственную жилищную инспекцию Владимирской области. Особенность такого расчета в том, что жители платят в текущем году за то количество тепловой энергии, которое потребили в предыдущем году. Именно поэтому в начале каждого года производится расчет нового среднемесячного начисления по показаниям общедомовых приборов учета за предыдущий год", сообщили в компании.

Для 420 многоквартирных домов Владимира среднемесячное потребление по итогам 2022 года уменьшилось, а у жителей 143 домов оно оказалось выше. Увеличение более, чем на 10% коснулось 33 домов. Энергетики советуют провести энергоаудит дома, а также регулировать уровень отопления в зависимости от температуры за окном.